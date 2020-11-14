В Госдуме отреагировали на идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул

Нилов считает, что предложение Петунина реализовать не удастся, и оно останется идеей для обсуждения. По мнению парламентария, обязать всех «сократить на два часа рабочий день вряд ли получиться».

«И потом, эти вопросы могут быть урегулированы в каждой организации самостоятельно, если руководство примет такое решение. Но мы понимаем, что всех сфер это явно не коснётся. Магазины, торговые точки, сферы услуг ли на этой пойдут… На государственном уровне, для всех учреждений такое решение вряд ли будет принято», — отметил Нилов.

Ранее в России предложили на два часа сократить первый рабочий день после новогодних каникул.

