Психолог назвала плюсы и минусы двухдневной рабочей недели

По словам семейного психолога Светланы Бояриновой, такой режим работы в первую очередь повлияет не на граждан, а на работодателей. В беседе с НСН она заявила, что короткие рабочие недели в конце этого и начале следующего года могут отразиться на доходах компаний.

«Я думаю, что это скорее повлияет не на людей, а на работодателей и на их доходы. Потому что, в принципе, уже где-то после 25-го числа начинается такая тенденция, когда люди начинают откладывать многие дела на “после праздников”. То есть, присутствует уже ощущение, что год заканчивается, времени осталось мало, “вернемся к этому после праздников”. Поэтому если у работодателя есть иллюзия, что люди будут в эти дни эффективны, то смело нужно смириться с тем, что 30 и 31 декабря все будут отдыхать и создавать видимость работы. 9-10 декабря, возможно, произойдет немного такая раскачка людей. Они “со скрипом” выйдут на работу, что-то попытаются изобразить и, возможно, с понедельника они будут уже более эффективны. Но все равно делать какие-то ставки на эти два дня и ожидать очень многого от людей точно не стоит», - рассказала она.

Вместе с тем, психолог отметила, что в целом на психику и душевное состояние граждан двухдневные рабочие недели окажут скорее положительный эффект. Бояринова отметила, что такой график позволит легче войти в обычный трудовой режим.

«Вы знаете, может быть, это даже и неплохо. Потому что сложнее после долгих праздников выходить сразу на длительную неделю. А тут произойдет такой как раз эффект постепенного возвращения: люди вышли на два дня, снова выходные и дальше они уже вышли на более длительный период. Но тут не надо все-таки скидывать со счетов личный человеческий фактор. Есть люди, у которых внутри собственный критик, перфекционист, который даже в эти дни будет подталкивать людей работать максимально эффективно. Если у человека этого нет, он склонен прокрастинировать, откладывать, лениться, делать что-то “в пол ноги”, то эти люди будут просто создавать видимость работы. Но, в принципе, режим постепенного вхождения в режим работы неплохой», - заключила специалист.

Ранее сообщалось, что граждане России готовы работать больше ради третьего выходного, говорится в исследовании сервиса HeadHunter. 40 процентов респондентов готовы перерабатывать в рамках действующего графика, еще 30 процентов – согласны на увеличение рабочего дня. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН заявил, что сокращение рабочего времени в ближайшее время станет мировым трендом, однако в России все обстоит с точностью до наоборот.

