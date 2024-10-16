В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению отклонил проект закона о возможности сдавать по желанию или единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Яну Лантратову.
По ее словам, принятие инициативы может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, а также создать неравные условия при поступлении в вузы. Парламентарий считает, что данная мера не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы.
Серьезных изменений для выпускников будущего года не ожидается, будут внесены коррективы по итогам анализа всех резонансных случаев, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
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