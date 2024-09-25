«Облегчить жизнь»: В Госдуме пообещали не вносить существенных изменений в ЕГЭ

Серьезных изменений для выпускников будущего года не ожидается, будут внесены коррективы по итогам анализа всех резонансных случаев, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Минобрнауки предложило исключить иностранный язык из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ при поступлении на такие специальности, как менеджмент и экономика. Также вузы смогут назначить физику как ВИ-2 по 138 специальностям (сейчас предмет обязателен для пяти, связанных с фундаментальной наукой). Будущим учителям-«профильникам» потребуется сдать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Берулава заявил, что эти вопросы депутаты еще не обсуждали.