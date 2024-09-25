«Облегчить жизнь»: В Госдуме пообещали не вносить существенных изменений в ЕГЭ
Михаил Берулава заявил НСН, что серьезных изменений для выпускников будущего года не ожидается.
Серьезных изменений для выпускников будущего года не ожидается, будут внесены коррективы по итогам анализа всех резонансных случаев, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Минобрнауки предложило исключить иностранный язык из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ при поступлении на такие специальности, как менеджмент и экономика. Также вузы смогут назначить физику как ВИ-2 по 138 специальностям (сейчас предмет обязателен для пяти, связанных с фундаментальной наукой). Будущим учителям-«профильникам» потребуется сдать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Берулава заявил, что эти вопросы депутаты еще не обсуждали.
«Недовольства есть всегда, но есть и довольные родители и учащиеся. Пока мы не обсуждали этот вопрос. Разве ребятам год нужно готовиться? Они же готовятся во время учебного процесса, а уже перед сдачей делают акцент на подготовку к ЕГЭ. Изменения обязательно доведут до родителей и школьников. Изменения вносятся не для усложнения, а чтобы облегчить жизнь. Поэтому коррективы после анализа будут внесены в ближайшее время», - рассказал он.
По словам депутата, проблем у детей не возникнет, сейчас прорабатываются меры в ответ на резонансные «скандалы» при сдаче ЕГЭ этим летом.
«Существенных изменений все-таки не будет. Мы надеемся, что у детей, которые выпускаются на будущий год, сложностей не возникнет. Мы в прошлом году получили результаты, оценили их. Были разные вопросы, скандалы – в Воронеже, Челябинске, мы обсудили все резонансные случаи. Мы приняли решение, что будем резко отвечать на такие явления, а уже после примем меры системного характера. Поэтому изменения в ближайшее время будут, но чтобы облегчить сдачу ЕГЭ для школьников», - подытожил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил «Радиоточке НСН», что предложит Рособрнадзору новую концепцию альтернативы Единому госэкзамену (ЕГЭ).
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