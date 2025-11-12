В Госдуме отказались повышать оклады солдатам-срочникам
Срочная служба в армии не является работой, за которую начисляют зарплату - это выполнение долга перед родиной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
С предложением повысить оклад срочникам выступил депутат Михаил Делягин. Комментируя решение комитета отклонить инициативу, Журавлев указал, что они находятся на полном гособеспечении, поэтому поднимать вопрос увеличения их денежного довольствия «по меньшей мере несвоевременно».
Также Журавлев отметил, что на выполнение целей и задач специальной военной операции (СВО) уходит масса средств.
«Я за повышение зарплат и врачам, и учителям, и участковым полицейским. Но в условиях СВО лучше штурмовикам платить больше», - заключил парламентарий.
Ранее Делягин обратился к главе Минобороны РФ Андрею Белоусову с предложением упростить процедуру поступления в военные училища и академии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
