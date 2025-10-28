Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект вводящий в России круглогодичный призыв на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ вносит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Как пишет RT, они предусматривают проведение призыва в армию граждан, не пребывающих в запасе, с 1 января по 31 декабря.
При этом отправка призывников к местам прохождения военной службы будет по-прежнему осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
«Это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», - говорится в пояснительной записке.
Также принятый законопроект устанавливает, что срок явки в военкомат не может превышать 30 дней с даты размещения повестки в соответствующем реестре.
Ранее кабмин одобрил законопроект о привлечении резервистов для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооружённых сил за пределами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
