Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Документ вносит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Как пишет RT, они предусматривают проведение призыва в армию граждан, не пребывающих в запасе, с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка призывников к местам прохождения военной службы будет по-прежнему осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

«Это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», - говорится в пояснительной записке.

Также принятый законопроект устанавливает, что срок явки в военкомат не может превышать 30 дней с даты размещения повестки в соответствующем реестре.

Ранее кабмин одобрил законопроект о привлечении резервистов для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооружённых сил за пределами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

