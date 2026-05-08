Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом

Также иноагентами были признаны Антон Михальчук, активист Евгений Малюгин, профессор биомедицинской инженерии Игорь Ефимов и активист Андрей Агапов.

В министерстве пояснили, что указанные лица распространяли фейки о действиях властей РФ и российской армии, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, взаимодействовали с организациями, признанными в России нежелательными.

Также в список иноагентов внесли сайт Cyprus Daily News. При этом из перечня, в связи с ликвидацией, были исключены ООО «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и ООО «Первое антикоррупционное СМИ».

Ранее Минюст признал иноагентом советского и российского режиссёра театра и кино Юрия Мамина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

