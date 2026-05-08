Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом
Минюст РФ обновил список иноагентов, добавив в него философа Михаила Эпштейна. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает RT.
Также иноагентами были признаны Антон Михальчук, активист Евгений Малюгин, профессор биомедицинской инженерии Игорь Ефимов и активист Андрей Агапов.
В министерстве пояснили, что указанные лица распространяли фейки о действиях властей РФ и российской армии, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, взаимодействовали с организациями, признанными в России нежелательными.
Также в список иноагентов внесли сайт Cyprus Daily News. При этом из перечня, в связи с ликвидацией, были исключены ООО «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и ООО «Первое антикоррупционное СМИ».
Ранее Минюст признал иноагентом советского и российского режиссёра театра и кино Юрия Мамина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сын Шаинского поддержал создание единого школьника учебника музыки
- Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом
- «Превратились в пункты выдачи»: К чему приведет волна закрытий магазинов автозапчастей
- Роскомнадзор заявил, что не блокирует доступ к ресурсам GitHub
- Трамп отказался покупать билет на матч чемпионата мира по футболу за $1000
- «Надо объяснить»: Милонов удивился обезьяне на поздравлении с Днем Победы
- Названо возможное содержание послания Зеленского Кремлю, отправленного с Фицо
- Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России
- Учителя призвали ввести федеральную выплату за работу на ЕГЭ
- Песков: Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом