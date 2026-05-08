Роскомнадзор заявил, что не блокирует доступ к ресурсам GitHub

Роскомнадзор не блокирует в России ресурсы крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор

Информация об ограничении в РФ доступа к платформе появилась в ряде СМИ. При этом в публикациях отмечалось, что доступность ресурса в России начала падать с 5 мая.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», - указали в Роскомнадзоре.

Ранее главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что главная задача Роскомнадзора — это лишить россиян доступа к запрещённым ресурсам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИнтернетБлокировкаБлокировка СайтовРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры