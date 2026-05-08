Единый государственный учебник музыки необходим, в него можно включить не только русскую классику и советские детские песни, но и современные композиции. Однако последние должны войти в учебник при условии строгого отбора, заявил НСН сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский.

Создание единого государственного учебника музыки для российских школ необходимо для формирования общего образовательного пространства страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Шаинский поддержал идею создания такого учебника.

«Абсолютно согласен с тем, что этот учебник нужен. Помню, что в моем детстве была не очень определенная программа по урокам музыки, это были практически бесполезные уроки, я их прогуливал, потому что и так серьезно занимался музыкой, поэтому в целом я инициативу поддерживаю. Но главный вопрос, конечно, в том, какие песни войдут в этот сборник. Безусловно, это должны быть детские песни советского периода. Замечательно, если туда попадут песни и моего отца, и его коллег — Евгения Крылатова и других детских композиторов. Конечно, здорово было бы, если бы детей знакомили и с классической музыкой, тем более, что у нас есть такие громкие имена, как Петр Чайковский, Михаил Глинка, Сергей Рахманинов. На уровне музыкальной школы их очень полезно изучать», — сказал Шаинский.