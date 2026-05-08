Сын Шаинского поддержал создание единого школьного учебника музыки
Уроки музыки помогают развивать мелкую моторику, художественный вкус и интеллект, начинать лучше с русской классики, сказал НСН Вячеслав Шаинский.
Единый государственный учебник музыки необходим, в него можно включить не только русскую классику и советские детские песни, но и современные композиции. Однако последние должны войти в учебник при условии строгого отбора, заявил НСН сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский.
Создание единого государственного учебника музыки для российских школ необходимо для формирования общего образовательного пространства страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Шаинский поддержал идею создания такого учебника.
«Абсолютно согласен с тем, что этот учебник нужен. Помню, что в моем детстве была не очень определенная программа по урокам музыки, это были практически бесполезные уроки, я их прогуливал, потому что и так серьезно занимался музыкой, поэтому в целом я инициативу поддерживаю. Но главный вопрос, конечно, в том, какие песни войдут в этот сборник. Безусловно, это должны быть детские песни советского периода. Замечательно, если туда попадут песни и моего отца, и его коллег — Евгения Крылатова и других детских композиторов. Конечно, здорово было бы, если бы детей знакомили и с классической музыкой, тем более, что у нас есть такие громкие имена, как Петр Чайковский, Михаил Глинка, Сергей Рахманинов. На уровне музыкальной школы их очень полезно изучать», — сказал Шаинский.
Собеседник НСН отметил, что уроки музыки позволяют развитию и интеллекта, и художественного вкуса, и мелкой моторики.
«Изучение русской классической музыки очень полезно для общего развития. Даже если нет планов, чтобы ребенок становился музыкантом, очень полезно, чтобы он походил какое-то количество лет в музыкальную школу. Учеными доказано, что умение играть на музыкальном инструменте, знание музыки в любом случае развивает и мелкую моторику, и интеллект, и художественный вкус, что тоже немаловажно. Любые навыки можно развить, уверен, что музыкальный слух и чувство ритма — это такой же навык. Поэтому я бы начал преподавание музыки с изучения русской классики, хотя бы самых известных произведений», — добавил он.
Также Шаинский заявил, что одобряет включение в программу современных музыкальных произведений, но при условии строгого отбора.
«В музыке все жанры хороши, чем больше будет охват, тем лучше. С другой стороны, нужно понимать, какая норма по часам будет выделена для музыкального образования. Если не очень большая — то начать хотя бы с классической музыки. Если будет время на то, чтобы изучать разные музыкальные жанры, в том числе и современные песни, — это очень полезно. Но, конечно, нужен их четкий отбор», — заключил он.
Ранее народный артист СССР Юрий Башмет объяснил необходимость музыкального образования. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
