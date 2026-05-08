«Магазины запчастей схлопываются, это происходит и в Европе, и в Китае. Остается очень мало игроков. Основная проблематика заключается в том, что фактически магазины уже не нужны никому. 80% запчастей сейчас продаются через автосервисы, они сами их заказывают. А схема, когда человек покупает запчасти и потом едет в автосервис, уже не работает. Поэтому все мелкие магазины просто не нужны, останутся самые крупные игроки. Мелкие магазины уже сейчас работают как пункты выдачи, где ты приходишь и заказываешь, а через какое-то время забираешь», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что никакого дефицита запчастей не ожидается.

«Дефицита запчастей у нас нет, китайских запчастей полно, можно взять что хочешь. По срокам бывает задержка. Если какая-то эксклюзивная вещь, доставка займет три-четыре недели. Под заказ могут предложить все что угодно, проблем никаких нет. У нас и Alfa Romeo на дорогах ездят, но кто будет использовать склады для таких запчастей? Никто. Качество запчастей каждый выбирает сам, кто-то хочет купить фильтр за 1000 рублей, кто-то за сто, выбор очевиден. Есть и оригинальные, и неизвестные бренды», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в 2026 году содержание и эксплуатация автомобилей в России подорожали на 20–40%. Основные причины роста расходов — усложнение логистики из‑за параллельного импорта, повышение налогов, ужесточение таможенных проверок, а также дефицит квалифицированных механиков, напоминает «Радиоточка НСН».

