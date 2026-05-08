Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев прибудут в Москву на торжества в честь Дня Победы.

Лукашенко приедет на парад Победы в Москве

Пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров заявил, что в рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

В пресс-служба президента Узбекистана указали, что Мирзиеев уже отбыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого запланировано участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных лидеров решили приехать в Москву на День Победы по собственной инициативе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:День ПобедыРоссияУзбекистанКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры