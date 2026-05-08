Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев прибудут в Москву на торжества в честь Дня Победы.
Пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров заявил, что в рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
В пресс-служба президента Узбекистана указали, что Мирзиеев уже отбыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого запланировано участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных лидеров решили приехать в Москву на День Победы по собственной инициативе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
