Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве

Пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров заявил, что в рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

В пресс-служба президента Узбекистана указали, что Мирзиеев уже отбыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого запланировано участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных лидеров решили приехать в Москву на День Победы по собственной инициативе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

