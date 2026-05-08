Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил провести проверку местных гидов. В ходе оперативного совещания регионального правительства он сообщил, что от туристов поступает много жалоб на содержание экскурсий, которые касаются немецкого прошлого данных территорий. Колесник отметил, что подобные вопросы возникают периодически из-за специфики региона.

«Основная задача — посмотреть, какие жалобы от туристов поступают на имя губернатора Калининградской области и их проверить, это совершенно нормальная практика. Есть специальные подразделения в МВД и в других силовых структурах, которые занимаются экстремистской символикой, экстремистскими вещами. Если есть в этих экскурсиях что-то, не соответствующее законам, с этим надо разбираться. Надо действительно смотреть, что они рассказывают. Тем не менее, у нас есть комитет по туризму, который занимается этим вопросом. Они должны все проверять изначально. Есть же у гидов материал, они же на утверждение сдают те экскурсии, которые проводят. Все-таки история региона довольно длительная, и не все время были моменты, когда Калининград, Кёнигсберг был русским городом», — сказал собеседник НСН.

Неаттестованные гиды не могут проводить в регионе экскурсии, однако депутат подчеркнул, что в упомянутых случаях речь может идти о высказывании ими личного мнения.

«Это аттестованные люди, но они могут говорить что-то и лично от себя. У региона вековая история, может быть, что-то они от себя добавляют, исходя из современной истории, из истории XX века. Не надо давать свои оценки исходя из каких-то личных своих предпочтений. Надо просто единую какую-то политику на этот предмет обозначить, что можно, что нельзя, какие-то единые требования. И закрепить их федеральным или в крайнем случае, местным законодательным собранием. У всего, что касается Калининградской области, уникального субъекта России, должны быть единые требования, включая и то, что говорят гиды. Могут быть плюс-минус какие-то отклонения, но свободное толкование истории не в пользу России и уходящее от реальных событий, надо как-то поправлять», — подчеркнул Колесник.

