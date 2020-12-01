В Госдуме оценили зарплаты учителей на фоне пандемии
Парламентарий Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что учителям и врачам не стали платить больше, несмотря на увеличенную нагрузку на фоне COVID-19.
Аналитики компании HeadHunter утверждают, что, несмотря на текущий кризис, вызванный коронавирусом, учителя, чиновники и работники служб безопасности стали зарабатывать больше.
С такими данными в эфире НСН поспорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Понятно, что этот кризис переструктурировал все отрасли. Естественно, какие-то сферы, которые являются востребованными, там повышают заработок. Что же касается предложенного рейтинга, меня смущает, что к этим категориям отнесены учителя. В сфере госслужащих, к которым относятся врачи и учителя, в условиях текущей экономической ситуации, несмотря на дополнительную нагрузку, которая ложится и на врачей и на учителей, зарплаты там не повышаются», – рассказал он.
Кроме того, депутат Госдумы в эксклюзивном интервью НСН охарактеризовал президента Белоруссии Александра Лукашенко, как «союзника-бунтаря» по отношению к России.
Ранее белорусский лидер призвал глав государств, входящих в ЕАЭС, встретиться лично, а не дистанционно, как это происходит из-за пандемии. По замечанию Калашникова, такое предложение означает, что Лукашенко попытается получить личную выгоду из встречи.
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