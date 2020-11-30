«Союзник-бунтарь». Депутат Калашников о Лукашенко

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Лукашенко призвал лидеров стран ЕАЕС встретиться вживую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, в связи с чем лидерам стран союза нужно «с глазу на глаз» обсудить ее.

Сергей Калашников: «На мой взгляд, Александр Григорьевич в очередной раз хотел бы предъявить России целый ряд трудновыполнимых требований, самое главное, необоснованных. Потому что, как это ни парадоксально, но наш ближайший союзник является главным бунтарем в Евразийском экономическом союзе, создавая определенные трудности в дальнейшем продвижении. Когда он говорит, что есть трудности и их нужно обсуждать глазу на глаз, предполагается, что он в личной встрече попытается что-то для себя получить», – отметил в эфире НСН Сергей Калашников.

2

Названы специалисты, которые стали зарабатывать больше во время пандемии

Несмотря на кризис в некоторых отраслях, произошёл рост средней заработной платы. Аналитики компании HeadHunter утверждают, что в условиях пандемии больше начали зарабатывать чиновники, работники служб безопасности, а также учителя.

Сергей Калашников: «Понятно, что этот кризис переструктурировал все отрасли. Естественно, какие-то сферы, которые являются востребованными, там повышают заработок. Что же касается предложенного рейтинга, меня смущает, что к этим категориям отнесены учителей. В сфере госслужащих, к которым относятся врачи и учителя, в условиях текущей экономической ситуации, несмотря на дополнительную нагрузку, которая ложится и на врачей и на учителей, зарплаты там не повышаются», – прокомментировал он в интервью НСН.

3

Россияне отмечают ухудшение экологической ситуации

Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшилась. Треть оценивает ее как плохую и сейчас, сообщает ВЦИОМ.

Сергей Калашников: «Это свидетельствует о том, что ситуация с экологией стала крайне напряженной. При том, что экономика падает, и, теоретически, выбросы должны уменьшаться, как это было, например, в 90-е годы. Устаревшие оборудование и технологии приводят к тому, что слушаются неприятные события, как в Норильске, и это негативно сказывается на мироощущении людей», – сказал в беседе с НСН Сергей Калашников.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:Авторские НовостиГосдумаСергей Калашников
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