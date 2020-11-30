«Союзник-бунтарь». Депутат Калашников о Лукашенко
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лукашенко призвал лидеров стран ЕАЕС встретиться вживую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, в связи с чем лидерам стран союза нужно «с глазу на глаз» обсудить ее.
Сергей Калашников: «На мой взгляд, Александр Григорьевич в очередной раз хотел бы предъявить России целый ряд трудновыполнимых требований, самое главное, необоснованных. Потому что, как это ни парадоксально, но наш ближайший союзник является главным бунтарем в Евразийском экономическом союзе, создавая определенные трудности в дальнейшем продвижении. Когда он говорит, что есть трудности и их нужно обсуждать глазу на глаз, предполагается, что он в личной встрече попытается что-то для себя получить», – отметил в эфире НСН Сергей Калашников.
Названы специалисты, которые стали зарабатывать больше во время пандемии
Несмотря на кризис в некоторых отраслях, произошёл рост средней заработной платы. Аналитики компании HeadHunter утверждают, что в условиях пандемии больше начали зарабатывать чиновники, работники служб безопасности, а также учителя.
Сергей Калашников: «Понятно, что этот кризис переструктурировал все отрасли. Естественно, какие-то сферы, которые являются востребованными, там повышают заработок. Что же касается предложенного рейтинга, меня смущает, что к этим категориям отнесены учителей. В сфере госслужащих, к которым относятся врачи и учителя, в условиях текущей экономической ситуации, несмотря на дополнительную нагрузку, которая ложится и на врачей и на учителей, зарплаты там не повышаются», – прокомментировал он в интервью НСН.
Россияне отмечают ухудшение экологической ситуации
Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшилась. Треть оценивает ее как плохую и сейчас, сообщает ВЦИОМ.
Сергей Калашников: «Это свидетельствует о том, что ситуация с экологией стала крайне напряженной. При том, что экономика падает, и, теоретически, выбросы должны уменьшаться, как это было, например, в 90-е годы. Устаревшие оборудование и технологии приводят к тому, что слушаются неприятные события, как в Норильске, и это негативно сказывается на мироощущении людей», – сказал в беседе с НСН Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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