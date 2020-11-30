«Союзник-бунтарь». Депутат Калашников о Лукашенко

Сергей Калашников: «На мой взгляд, Александр Григорьевич в очередной раз хотел бы предъявить России целый ряд трудновыполнимых требований, самое главное, необоснованных. Потому что, как это ни парадоксально, но наш ближайший союзник является главным бунтарем в Евразийском экономическом союзе, создавая определенные трудности в дальнейшем продвижении. Когда он говорит, что есть трудности и их нужно обсуждать глазу на глаз, предполагается, что он в личной встрече попытается что-то для себя получить», – отметил в эфире НСН Сергей Калашников.

