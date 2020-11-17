«Опоздали на 20 лет». Профсоюз об увольнении учителей за конституцию

«Думаю, что это инициатива никаким образом к учителям не относится, раз ее выдвинула комиссия по защите суверенитета. Я понимаю смысл законопроекта в том, чтобы окончательно прекратить какое бы то ни было международное сотрудничество в области правового просвещения. Если бы такой закон приняли бы лет 20 назад, с точки зрения власти был бы смысл. Тогда было очень много в том числе образовательных организаций, которые сотрудничали с Западом. Но за последние годы оно сошло на нет. Поэтому даже для авторов законопроекта он совершенно бессмысленный и ненужный», - сказал он.



Луховицкий рассказал, какие будут последствие, если закон все же примут.



«Теоретически это будет еще одна статья, противоречащая всем правовым принципам. Пока такая только одна - о совершении морального проступка. Ее невозможно рационально ни доказать, ни опровергнуть. Что такое принуждение к иным действиям, противоречащим Конституции, вам не сможет рассказать ни один юрист. Если зачем-то Госдума примет этот закон, то теоретически некоторое количество учителей из-за этого могут пострадать. У руководства школы появится еще одна возможность придраться к преподавателю и уволить его. Можно подумать, что у нас в стране переизбыток учителей, что на каждое место по десятку желающих», - отметил сопредседатель профсоюза.



Ранее во Франции произошла серия терактов после того, как учитель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России невозможно существование похожего издания, так как все конфессии проявляют уважение друг к другу.

