«Опоздали на 20 лет». Профсоюз об увольнении учителей за конституцию
Сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН назвал инициативу комиссии Совфеда по защите суверенитета бессмысленной и противоречащей правовым принципам.
Комиссия Совфеда по защите суверенитета предложила Госдуме принять законопроект, по которому учителей можно будет увольнять, если те будут использовать свою работу «для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции». Глава комиссии Андрей Климов уточнил, что закон призван регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН назвал подобную инициативу бессмысленной.
«Думаю, что это инициатива никаким образом к учителям не относится, раз ее выдвинула комиссия по защите суверенитета. Я понимаю смысл законопроекта в том, чтобы окончательно прекратить какое бы то ни было международное сотрудничество в области правового просвещения. Если бы такой закон приняли бы лет 20 назад, с точки зрения власти был бы смысл. Тогда было очень много в том числе образовательных организаций, которые сотрудничали с Западом. Но за последние годы оно сошло на нет. Поэтому даже для авторов законопроекта он совершенно бессмысленный и ненужный», - сказал он.
Луховицкий рассказал, какие будут последствие, если закон все же примут.
«Теоретически это будет еще одна статья, противоречащая всем правовым принципам. Пока такая только одна - о совершении морального проступка. Ее невозможно рационально ни доказать, ни опровергнуть. Что такое принуждение к иным действиям, противоречащим Конституции, вам не сможет рассказать ни один юрист. Если зачем-то Госдума примет этот закон, то теоретически некоторое количество учителей из-за этого могут пострадать. У руководства школы появится еще одна возможность придраться к преподавателю и уволить его. Можно подумать, что у нас в стране переизбыток учителей, что на каждое место по десятку желающих», - отметил сопредседатель профсоюза.
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