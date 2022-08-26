Эксперт объяснил, как защититься от кражи личной информации при утере смартфона

Владельцам смартфонов следует заранее подготовиться к гипотетической потере устройства и защитить гаджет паролем или биометрией. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, установив такую защиту, можно избежать проблем, возникающих при потере телефона.

«Если смартфон имеет биометрию, то, скорее всего, ни к какой информации человек доступ не получит. На SIM-карте PIN-код зачастую не установлен, могут только воспользоваться SIM-картой. Если человек биометрию или пароль не установил или установил легко подбираемый пароль, то могут получить доступ ко всему, что внутри, украсть деньги, потому что люди, которые ставят простые PIN-коды в телефоне, и на банковские приложения тоже ставят их», — пояснил эксперт.

Муртазин рекомендовал при настройке нового телефона включить функцию распознавания лица или настроить датчик отпечатка пальца. Кроме того, желательно установить приложение для поиска гаджета.

«Это позволит не только его найти, но также удаленно заблокировать и стереть всю информацию. Когда телефон онлайн и его по GPS видят чужие устройства, они могут с ним коммуницировать, дальше могут его заблокировать или, например, заставить пищать», — отметил аналитик.

Эксперт указал, что на телефон и банковские приложения следует поставить разные пароли, при этом они должны быть достаточно сложными, чтобы нельзя было угадать их. Также владельцам телефонов необходимо выставить экстренные номера, чтобы нашедший устройство добросовестный человек мог позвонить по ним и вернуть смартфон.

Муртазин добавил, что в случае обнаружения потерянного телефона оставлять его себе нельзя: воспользоваться им не получится, а незаконное присвоение чужого имущества грозит проблемами с законом.

