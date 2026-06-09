В Госдуме опровергли штрафы для пользователей за вход через Gmail

Информация о штрафах для пользователей за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы не соответствует действительности. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале в мессенджере «Макс».

Парламентарий подчеркнул, что сообщения о наказании граждан за использование иностранных почтовых адресов (Gmail, Hotmail и других) либо зарубежных сервисов (Apple ID, Google ID и подобных) являются ничем иным, как спланированным вбросом, которые появились во многих российских СМИ, включая ведущие.

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Депутат уточнил, что утвержденный законопроект устанавливает административную ответственность исключительно для владельцев интернет-ресурсов. При этом под эту категорию могут подпадать как юридические и должностные лица, так и обычные граждане, владеющие сайтами.

Боярский заверил, что нововведения никоим образом не затронут подавляющее большинство россиян. Все изменения касаются только владельцев площадок, а простые пользователи социальных сетей и сайтов не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями за свои действия.

Ранее сообщалось, что Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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