В Госдуме опровергли штрафы для пользователей за вход через Gmail

Информация о штрафах для пользователей за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы не соответствует действительности. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале в мессенджере «Макс».

Парламентарий подчеркнул, что сообщения о наказании граждан за использование иностранных почтовых адресов (Gmail, Hotmail и других) либо зарубежных сервисов (Apple ID, Google ID и подобных) являются ничем иным, как спланированным вбросом, которые появились во многих российских СМИ, включая ведущие.