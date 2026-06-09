Госдума обязала банки компенсировать ущерб жертвам мошенников
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки компенсировать средства клиентов, ставших жертвами мошенников.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, указанная инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ предусматривает, что при выявлении подозрительного перевода или воздействия вредоносного ПО банки должны будут обратиться за информацией в систему «Антифрод», отказав гражданину в выполнении операции.
В случае повторного перевода или подтверждения отмененной операции, финансовая организация должна будет ввести шестичасовой период охлаждения, также предусматривающий отказ в каких-либо действиях.
Если банк не выполнит указанные действия, то он будет обязан, в рамках возбуждённого уголовного дела, возместить клиенту утерянные средства.
Ранее в СМИ появилась информация, что из проекта закона «Антифрод 2.0» убрали норму о подтверждении действий через мессенджер «Макс» вместо SMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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