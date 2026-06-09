Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту.

Согласно документу, владельцы сайтов и приложений обязаны использовать только отечественные инструменты идентификации — по номеру мобильного телефона, через портал «Госуслуги» (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо российские сервисы авторизации., сообщает РБК.

За первое нарушение физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы возрастают: для граждан — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для компаний — до 1,4 млн рублей.