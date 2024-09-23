В Госдуме одобрили введение штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение

За повторное нарушение лихачей будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев.



По данным депутатов, новые нормы повысят безопасность на дорогах. В ближайшее время документ рассмотрят на одном из пленарных заседаний.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН заявил, что штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости автомобиля: для авто премиум-класса они должны составлять до 500 тысяч рублей.

