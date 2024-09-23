В Госдуме одобрили введение штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил введение штрафов до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
За повторное нарушение лихачей будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
По данным депутатов, новые нормы повысят безопасность на дорогах. В ближайшее время документ рассмотрят на одном из пленарных заседаний.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН заявил, что штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости автомобиля: для авто премиум-класса они должны составлять до 500 тысяч рублей.
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