В Госдуме объявили о создании российского аналога Википедии

По его словам, размещаться энциклопедия будет на российских серверах, управлять ею будет российское АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» под руководством Владимира Медейко.

Депутат отметил, что работать над российским аналогом Википедии будут люди, ранее занимавшиеся «русскоязычным разделом Википедии», которые «не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков».

«При всём при этом желаю «Рувики» успехов... Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ... А нам предстоит оценить, как команда справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи», - написал Горелкин.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обвинил Википедию в большом количестве исторических и политических искажений, и заявил о необходимости создания её альтернативы, сообщает RT.

