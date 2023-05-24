В Госдуме объявили о создании российского аналога Википедии
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил о создании российского аналога Википедии.
По его словам, размещаться энциклопедия будет на российских серверах, управлять ею будет российское АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» под руководством Владимира Медейко.
Депутат отметил, что работать над российским аналогом Википедии будут люди, ранее занимавшиеся «русскоязычным разделом Википедии», которые «не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков».
«При всём при этом желаю «Рувики» успехов... Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ... А нам предстоит оценить, как команда справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи», - написал Горелкин.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обвинил Википедию в большом количестве исторических и политических искажений, и заявил о необходимости создания её альтернативы, сообщает RT.
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