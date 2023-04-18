Минцифры: Блокировка «Википедии» пока не планируется

Блокировка интернет-энциклопедии «Википедия» в России пока не планируется. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

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«Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет», — цитирует главу Минцифры «Интерфакс».

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле, комментируя этот призыв, отметили необходимость сначала создать аналог интернет-энциклопедии.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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