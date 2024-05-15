В Госдуме объяснили желание запретить продажу энергетиков детям

«Я считаю, что та реальность, в которой мы находимся сегодня, когда любой ребенок может пойти в магазин и купить энергетик — она неправильная, нездоровая и негативно сказывается на здоровье детей. А дальше уже в 14-15 лет с такими проблемами с сердцем и с организмом, понятно, что это уже большая беда и проблема», - сказал Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним не коснется колы и других газировок.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его словам, детям необходимо питание, обогащенное витаминами, которое и будет «самым хорошим энергетиком».

