В Госдуме объяснили желание запретить продажу энергетиков детям
15 мая 202415:28
Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал неправильной продажу энергетических напитков наравне с газировкой.
«Я считаю, что та реальность, в которой мы находимся сегодня, когда любой ребенок может пойти в магазин и купить энергетик — она неправильная, нездоровая и негативно сказывается на здоровье детей. А дальше уже в 14-15 лет с такими проблемами с сердцем и с организмом, понятно, что это уже большая беда и проблема», - сказал Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним не коснется колы и других газировок.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его словам, детям необходимо питание, обогащенное витаминами, которое и будет «самым хорошим энергетиком».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме объяснили желание запретить продажу энергетиков детям
- Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
- В России запустили сертификацию туруслуг по Muslim Friendly
- Блинкен: США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности
- Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины
- ВС РФ заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
- СМИ: ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах
- «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске
- СМИ: Темпы роста предложения квартир в новостройках Москвы упали в 42 раза
- США выделят Украине новый пакет помощи на два млрд долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru