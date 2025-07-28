«Роскосмос» планирует продавать на аукционах изделия после полетов
Госкорпорация «Роскосмос» планирует продавать на аукционах старые изделия, которые остались после полетов в космос и вызывают интерес у коллекционеров. Об этом заявил генеральный директор организации Дмитрий Баканов в эфире телеканала РБК.
«Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьезный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы... Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать», - поделился Баканов.
По его словам, на вырученные с аукционов средства «Роскосмос» будет финансировать поездки школьников на олимпиады и предоставлять гранты перспективным студентам. Баканов подчеркнул, что процесс продажи должен быть предельно прозрачным и проходить в открытом режиме.
Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, что Международную космическую станцию (МКС) планируют эксплуатировать по меньшей мере до 2028 года, напоминает 360.ru.
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