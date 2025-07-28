Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
Блогеру Subo (Субхану Мамедову) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денег в размере 20 млн рублей. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.
«Он [Мамедов] обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 и п."б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)... Обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены его брату и отцу», - отметили в ведомстве.
По данным следствия, в 2020-2022 годах фигуранты создали схему уклонения от налогов, в доход государства не поступило свыше 50 млн рублей. В дальнейшем обвиняемые совершили финансовые операции с 10 млн рублей, полученными преступным путем, и купили автомобиль премиального бренда. Из-за несвоевременной уплаты налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в 20 млн рублей.
Отец и брат Мамедова начали возмещение ущерба, в налоговые органы уже поступило 9 млн рублей.
Ранее Subo объявили в розыск по делу об уклонении от налогов и легализации средств, для его родственников была избрана мера пресечения, пишет 360.ru.
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