ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги в Краснодарском крае
ФСБ совместно с МВД задержала двух граждан России и уроженца Центральной Азии, которые планировали поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.
По данным ведомства, фигуранты - россияне 1992-го и 1996 годов рождения и выходец одного центральноазиатских государств 1998 г. р. - планировали поджоги на Кубани по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые начали переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка, по его поручению неудачно попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге и были задержаны по горячим следам.
«В ходе их разработки получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов», - указала ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовные дела о террористическом акте и покушении на диверсию.
Ранее ФСБ задержала в нескольких регионах 20 пособников украинских кол-центров, которые вымогали деньги у россиян, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с ЕС
- Пушилин заявил о начале первых боев в Димитрове в ДНР
- Украина впервые закупит газ из Азербайджана
- Клименко опроверг блокировку WhatsApp в России с 1 августа
- ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги в Краснодарском крае
- Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
- Слетавшая в космос Юлия Пересильд призналась, что не любит рисковать
- СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай
- «Роскосмос» планирует продавать на аукционах изделия после полетов
- В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru