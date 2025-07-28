ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги в Краснодарском крае

ФСБ совместно с МВД задержала двух граждан России и уроженца Центральной Азии, которые планировали поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, фигуранты - россияне 1992-го и 1996 годов рождения и выходец одного центральноазиатских государств 1998 г. р. - планировали поджоги на Кубани по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые начали переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка, по его поручению неудачно попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге и были задержаны по горячим следам.

«В ходе их разработки получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов», - указала ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о террористическом акте и покушении на диверсию.

Ранее ФСБ задержала в нескольких регионах 20 пособников украинских кол-центров, которые вымогали деньги у россиян, напоминает РЕН ТВ.

