СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай
США временно приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, Вашингтон заморозил ограничения, чтобы не навредить торговым переговорам с Китаем и помочь американскому президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году.
Газета обратила внимание, что в последние месяцы американское Бюро промышленности и безопасности министерства торговли получало распоряжения не применять жесткие меры в отношении Пекина. Некоторые чиновники связывают это с опасением ответных мер КНР в виде ограничений на экспорт важных редкоземельных металлов и магнитов в Соединенные Штаты.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Пекин начнут переговоры в Швеции по вопросу взаимных пошлин. Как ожидается,стороны продлят паузу в тарифах еще на 90 дней.
Между тем Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к подписанию масштабного торгового соглашения, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
- Слетавшая в космос Юлия Пересильд призналась, что не любит рисковать
- СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай
- «Роскосмос» планирует продавать на аукционах изделия после полетов
- В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
- Маск: Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения
- «Тройное фиаско!»: США и ЕС заключили торговую сделку
- «Аэрофлот» предупредил о сбое в работе своих информационных систем
- На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
- В Британии задержали недовольного Трампом и угрожавшего бомбой авиапассажира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru