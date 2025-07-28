СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай

США временно приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, Вашингтон заморозил ограничения, чтобы не навредить торговым переговорам с Китаем и помочь американскому президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году.

Газета обратила внимание, что в последние месяцы американское Бюро промышленности и безопасности министерства торговли получало распоряжения не применять жесткие меры в отношении Пекина. Некоторые чиновники связывают это с опасением ответных мер КНР в виде ограничений на экспорт важных редкоземельных металлов и магнитов в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Пекин начнут переговоры в Швеции по вопросу взаимных пошлин. Как ожидается,стороны продлят паузу в тарифах еще на 90 дней.

Между тем Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к подписанию масштабного торгового соглашения, пишет 360.ru.

