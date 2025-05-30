Мурашко: В РФ С шести лет будут проверять репродуктивное здоровье детей

На встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д.Рогачева им была представлена презентация, в которой говорится, что соответствующие профилактические осмотры будут проводить начиная с шестилетнего возраса, а с 13 лет - ежегодно.

Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее замглавы министерства здравоохранения Евгения Котова заявила, что ведомство намерено увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».