Мурашко: В РФ С шести лет будут проверять репродуктивное здоровье детей

В России у детей начнут проверять репродуктивное здоровье. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, новые нормы включены в приказ ведомства.

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На встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д.Рогачева им была представлена презентация, в которой говорится, что соответствующие профилактические осмотры будут проводить начиная с шестилетнего возраса, а с 13 лет - ежегодно.

Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее замглавы министерства здравоохранения Евгения Котова заявила, что ведомство намерено увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗдоровьеДетиМедицинаМинздрав

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