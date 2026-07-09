Так поступают непрофессионалы: Драпеко осудила чрезмерные запреты в культуре
Вместо того, чтобы защищать детей от всего на свете, важно через искусство доносить до них, как устроена жизнь, сказала НСН Елена Драпеко.
Искусство строится на катарсисе, то есть очищении через сопереживание, и оно должно отражать жизнь, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
В разнообразных запретах, которые принимаются в России в культурной сфере в последнее время, есть «элемент шизофрении», заявил РБК спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Драпеко согласилась с подобной оценкой.
«Я поддерживаю Михаила Ефимовича по всем параметрам, он мудрый человек. Все эти запретители забывают главное правило искусства, а оно во многом строится на катарсисе, очищении через сопереживание. Это придумали не мы, а еще древние греки в своих трагедиях. Мы должны тренировать чувства детей, показывать им жизнь, учить преодолевать сложности, учить тому, как устроена жизнь. Нельзя защищать их от всего на свете», - сказала она.
По ее словам, непрофессионалы часто призывают к неоправданным запретам, потому важно, чтобы те или иные произведения оценивал экспертный совет.
«Это вопрос меры и вкуса, и того, какие чувства это вызывает: отвращение или восхищение. Все искусство – эмоции, там ничего не взвесишь и не отмеришь, только экспертным путем можно. У нас есть экспертный совет по детскому и юношескому кино. Там сидят вполне вменяемые грамотные люди – деятели культуры, священники и педагоги оценивают, как воздействует то или иное произведение на детские души. Обычно эта самодеятельность требует все запретить и надеть трусы на Венеру Милосскую. Как правило, так поступают непрофессионалы», - отметила Драпеко.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам. По его словам, ученикам также стоит рекомендовать и современные ленты, чтобы разговаривать с детьми на актуальном для них языке.
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