По ее словам, непрофессионалы часто призывают к неоправданным запретам, потому важно, чтобы те или иные произведения оценивал экспертный совет.

«Это вопрос меры и вкуса, и того, какие чувства это вызывает: отвращение или восхищение. Все искусство – эмоции, там ничего не взвесишь и не отмеришь, только экспертным путем можно. У нас есть экспертный совет по детскому и юношескому кино. Там сидят вполне вменяемые грамотные люди – деятели культуры, священники и педагоги оценивают, как воздействует то или иное произведение на детские души. Обычно эта самодеятельность требует все запретить и надеть трусы на Венеру Милосскую. Как правило, так поступают непрофессионалы», - отметила Драпеко.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам. По его словам, ученикам также стоит рекомендовать и современные ленты, чтобы разговаривать с детьми на актуальном для них языке.

