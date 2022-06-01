Путин предложил выплачивать за звание «Мать-героиня» миллион рублей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», глава государства отметил, что женщинам, которые будут удостоены этого звания, предлагается единовременно выплачивать миллион рублей, а также увеличит прочие выплаты многодетным мамам.
«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава»... единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня» единовременно выплачивать миллион рублей», - уточнил он.
Ранее Путин заявил, что действие программы льготной ипотеки для многодетных семей будет продлено «как минимум до 31 декабря 2023 года».
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