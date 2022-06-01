Путин предложил выплачивать за звание «Мать-героиня» миллион рублей

На встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», глава государства отметил, что женщинам, которые будут удостоены этого звания, предлагается единовременно выплачивать миллион рублей, а также увеличит прочие выплаты многодетным мамам.

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава»... единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня» единовременно выплачивать миллион рублей», - уточнил он.

Ранее Путин заявил, что действие программы льготной ипотеки для многодетных семей будет продлено «как минимум до 31 декабря 2023 года».

