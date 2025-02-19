В Госдуме объяснили слабый интерес инвесторов к программе «золотых виз»

«Программа «золотых виз» в России — сравнительно новая инициатива, требующая времени для формирования устойчивого доверия со стороны иностранных предпринимателей», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, критерии участие в российской программе соразмерны аналогичным программам других стран, однако инвесторы чаще выбирают для себя юрисдикции с устоявшейся репутацией и предсказуемыми механизмами защиты активов. При этом с учетом текущей мировой обстановки 40 инвесторов является успешным показателем.

Программа «золотых виз» начала действовать в январе 2023 года, с этого момента по середину февраля текущего года обращения за получением ВНЖ подали 40 инвесторов из США, Китая, Германии, Южной Кореи и других стран. При этом механизм уже позволил привлечь в российскую экономику 2,66 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

