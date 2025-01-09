Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов

В 2025 году Россия заняла 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами, следует из данных сайта Henley Passport Index.

Эту строчку РФ поделила с Турцией. Так, граждане России могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В июле 2024 года Россия смогла улучшить свои позиции, поднявшись с 51-го на 45-е место, но к началу 2025 года потеряла одну позицию.

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На первом месте рейтинга остается Сингапур, чьи граждане могут посетить без визы 195 стран. Вторую строчку занимает Япония с 193 доступными направлениями, а на третьем месте – Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Граждане этих стран могут поехать без визы в 192 страны.

Ранее стало известно, что правительство Испании приняло решение прекратить выдавать «золотые визы» с апреля 2025 года иностранным гражданам в обмен на инвестиции, напоминает RT.



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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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