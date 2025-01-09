Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов

В 2025 году Россия заняла 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами, следует из данных сайта Henley Passport Index.

Эту строчку РФ поделила с Турцией. Так, граждане России могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В июле 2024 года Россия смогла улучшить свои позиции, поднявшись с 51-го на 45-е место, но к началу 2025 года потеряла одну позицию.