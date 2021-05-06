В Госдуме объяснили приоритет борьбы с табаком в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире НСН напомнил, что полгода назад был принят серьезный антитабачный закон.

«Концептуально исходим из того, что все человечество, в том числе граждане нашей страны, год за годом будет отказываться от употребления табака и никотина. И если, например, о пользе или вреде бокала вина можно рассуждать, то о никотине говорить нечего – никакой пользы от него не существует. Это один сплошной вред. В Госдуме мы полгода назад приняли закон против никотиносодержащих веществ и ограждения от них главным образом детей. Более того, впервые приравняли законодательно электронные сигареты к обычным и ввели для них все необходимые ограничения. Обсуждали и дальнейшие шаги, которые касаются в том числе технических и технологических новелл», - заявил парламентарий.

Ранее выяснилось, что распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. Об этом говорится в итоговом отчете о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на текущий год.

