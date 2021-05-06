В Госдуме объяснили приоритет борьбы с табаком в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире НСН рассказал о позиции законодателей в борьбе с курением в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ содержит более 20 мероприятий, которые направлены на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Также предполагается проработать вопрос о выпуске обезличенных упаковок, где 75% площади будут занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Кроме того, будет рассмотрен вопрос запрета на использование в никотинсодержащих изделиях, в том числе электронных сигарет, различных ароматизаторов, красителей и прочих добавок, усиливающих зависимость.

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире НСН напомнил, что полгода назад был принят серьезный антитабачный закон.

«Концептуально исходим из того, что все человечество, в том числе граждане нашей страны, год за годом будет отказываться от употребления табака и никотина. И если, например, о пользе или вреде бокала вина можно рассуждать, то о никотине говорить нечего – никакой пользы от него не существует. Это один сплошной вред. В Госдуме мы полгода назад приняли закон против никотиносодержащих веществ и ограждения от них главным образом детей. Более того, впервые приравняли законодательно электронные сигареты к обычным и ввели для них все необходимые ограничения. Обсуждали и дальнейшие шаги, которые касаются в том числе технических и технологических новелл», - заявил парламентарий.

Ранее выяснилось, что распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. Об этом говорится в итоговом отчете о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на текущий год.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ТабакЭлектронные СигаретыГосдумаКурение
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