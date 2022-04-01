В Госдуме объяснили, почему чиновники не пересаживаются на российские автомобили
Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что российские чиновники не готовы одномоментно пересесть на отечественные автомобили, сообщает «Лента.ру».
По её мнению, резкий переход на российский автопром, даже с учётом санкций и проблемами с обслуживанием иномарок, лишь навредит бюджету, для которого новые закупки станут стрессом, недопустимым в нынешней экономической ситуации.
«Это очень серьёзное изъятие из бюджетов. Некоторые чиновники, конечно, обрадуются такой новой возможности произвести госзакупки, но большинство не поймёт такой рекомендации», — подчеркнула депутат.
Бессараб добавила, что поддерживает идею пересадить чиновников на автомобили российского производства, однако такой переход должен быть поэтапным.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что если на уровне какой-то страны будет принято решение не поставлять продукцию машиностроения в Россию, то все компании, которые «расквартированы» в этой стране, будут подчиняться этому решению, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- На ВДНХ 2 апреля откроется выставка передовых образцов белорусской и российской техники
- В Минпромторге заявили о решении вопроса с дефицитом бумаги в России
- Прокуратура пресекла попытки вывезти из России более 6 тысяч тонн пшеницы
- СМИ: Германия поставит Украине 58 бронетранспортеров
- В Германии ввели ограничения на продажу муки и растительного масла
- В Госдуме объяснили, почему чиновники не пересаживаются на российские автомобили
- Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
- Басурин рассказал, где в Мариуполе остались украинские боевики
- Лавров: США не запугает Россию, Индию и Китай
- Захарова раскритиковала Chanel за отказ продавать товар жителям России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru