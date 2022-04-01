В Госдуме объяснили, почему чиновники не пересаживаются на российские автомобили

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что российские чиновники не готовы одномоментно пересесть на отечественные автомобили, сообщает «Лента.ру».

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По её мнению, резкий переход на российский автопром, даже с учётом санкций и проблемами с обслуживанием иномарок, лишь навредит бюджету, для которого новые закупки станут стрессом, недопустимым в нынешней экономической ситуации.

«Это очень серьёзное изъятие из бюджетов. Некоторые чиновники, конечно, обрадуются такой новой возможности произвести госзакупки, но большинство не поймёт такой рекомендации», — подчеркнула депутат.

Бессараб добавила, что поддерживает идею пересадить чиновников на автомобили российского производства, однако такой переход должен быть поэтапным.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что если на уровне какой-то страны будет принято решение не поставлять продукцию машиностроения в Россию, то все компании, которые «расквартированы» в этой стране, будут подчиняться этому решению, сообщает RT.

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