Предложено ввести скидку 150 тысяч рублей на российские авто

Речь идет о возврате к действовавшей в 2010–2018 годах государственной программе их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении нового транспортного средства, сдав в переработку старое.

Ранее проработать вопрос перезапуска проекта поручал глава государства Владимир Путин. Бизнес считает, что теперь стоит увеличить скидку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Соответствующее предложение в Минпромторг направила ассоциация «Руслом.ком». Как предполагается, это поддержит отечественную промышленность.

Не исключено, что программу сделают бессрочной. Как говорят в «Деловой России», меры позволят увеличить ломосбор от старых машин и загрузить утилизационную отрасль.

Напомним, Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в России специнвестконтракт по внедрению технологии производства электромобилей. Инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта.

