Предложено ввести скидку 150 тысяч рублей на российские авто
Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку российских автомобилей, сообщают «Известия».
Речь идет о возврате к действовавшей в 2010–2018 годах государственной программе их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении нового транспортного средства, сдав в переработку старое.
Ранее проработать вопрос перезапуска проекта поручал глава государства Владимир Путин. Бизнес считает, что теперь стоит увеличить скидку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Соответствующее предложение в Минпромторг направила ассоциация «Руслом.ком». Как предполагается, это поддержит отечественную промышленность.
Не исключено, что программу сделают бессрочной. Как говорят в «Деловой России», меры позволят увеличить ломосбор от старых машин и загрузить утилизационную отрасль.
Напомним, Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в России специнвестконтракт по внедрению технологии производства электромобилей. Инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта.
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