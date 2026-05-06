Захарова: Дипломаты РФ готовы к возможным провокациям на 9 Мая в Европе
Российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Как отметила дипломат, российская сторона готова к провокациям каждый день, поскольку они регулярно происходят «то тут, то там».
«Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы», - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях аккредитовавшие дипломатов РФ страны обязаны обеспечить безопасность сотрудников и объектов дипмиссии. При этом, по словам Захаровой, провокации были, есть и будут.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что нацисты, как и прежде, «отчаянно сопротивляются» Дню Победы, пишет 360.ru.
