США решили закрыть генконсульство в Пешаваре
6 мая 202607:35
Юлия Савченко
США поэтапно закроют генеральное консульство в пакистанском Пешаваре. Об этом заявили в Государственном департаменте.
«Это решение отражает... приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами», - указали во внешнеполитическом ведомстве.
В Пакистане продолжат работу посольство США в Исламабаде и генконсульства в Лахоре и Карачи.
Ранее разведывательное сообщество США представило доклад, в котором выделило ядерные угрозы, в том числе со стороны Пакистана, в качестве одной из главных опасностей для страны, пишет 360.ru.
