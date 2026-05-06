США решили закрыть генконсульство в Пешаваре

США поэтапно закроют генеральное консульство в пакистанском Пешаваре. Об этом заявили в Государственном департаменте.

«Это решение отражает... приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами», - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В Пакистане продолжат работу посольство США в Исламабаде и генконсульства в Лахоре и Карачи.

Ранее разведывательное сообщество США представило доклад, в котором выделило ядерные угрозы, в том числе со стороны Пакистана, в качестве одной из главных опасностей для страны, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
