За ночь над Россией уничтожили 53 украинских дрона

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 50 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 21.00 5 мая текущего года до 7.00 6 мая по московскому времени... перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской и Курской областях, над Московским регионом, Крымом и водами Черного моря.

Ранее украинские беспилотники ударили по городу Джанкой, в результате погибли пять человек, напоминает 360.ru.

