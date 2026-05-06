За ночь над Россией уничтожили 53 украинских дрона
6 мая 202607:48
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 50 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 21.00 5 мая текущего года до 7.00 6 мая по московскому времени... перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской и Курской областях, над Московским регионом, Крымом и водами Черного моря.
Ранее украинские беспилотники ударили по городу Джанкой, в результате погибли пять человек, напоминает 360.ru.
