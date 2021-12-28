Юрист рассказала о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года

Как сообщила в беседе с изданием адвокат Ольга Сулим, признанных банкротом пенсионеров освободят от удержаний из пенсий.

Кроме того, с января будет расширен перечень беззаявительных действий при получении пенсии, пишет Ura.ru. Сотрудники органов служб занятости должны будут самостоятельно вносить предложения по назначению досрочных пенсий для граждан, лишившихся работы и не нашедших новую за несколько лет до достижения пенсионного возраста.

Также назначение пенсий по инвалидности и социальных доплат, а также выбор варианта выплат для россиян в возрасте 80 лет и лиц, получающих страховую пенсию по потере кормильца, будет происходить автоматически, пишет Газета.ру.

Кроме того, пенсионеры смогут сохранить «сельскую» надбавку к фиксированной выплате в случае выезда за пределы сельской местности.

