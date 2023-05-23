В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента

В российском законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента, при этом Минюст уже его отменял. В качестве аргументов граждане поясняли, что полученные от иностранных источников были несущественными, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

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«Кто-то доказывал, что получал из иностранных источников мизерную сумму в сравнении со всеми своими доходами. Другие оспаривали сам факт, третьи говорили что-то еще. Но четких критериев нет. Видимо, у Минюста есть свои наработки, своя практика», - сказал политик.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы сообщил, что 14 июня рассмотрит иск певицы Земфиры снятии статуса иностранного агента по ее запросу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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