В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента
23 мая 202314:56
В российском законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента, при этом Минюст уже его отменял. В качестве аргументов граждане поясняли, что полученные от иностранных источников были несущественными, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Синельщиков.
«Кто-то доказывал, что получал из иностранных источников мизерную сумму в сравнении со всеми своими доходами. Другие оспаривали сам факт, третьи говорили что-то еще. Но четких критериев нет. Видимо, у Минюста есть свои наработки, своя практика», - сказал политик.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы сообщил, что 14 июня рассмотрит иск певицы Земфиры снятии статуса иностранного агента по ее запросу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru