Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России
Атакам Вооружённых сил Украины подверглись 43 приграничных и иных региона России. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, он указал, что в числе атакованных троссийских территорий Москва и Подмосковье, Крым, Краснодарский край и другие.
«Зафиксированы почти восемь тысяч фактов обстрелов, террористических атак приграничных и тыловых российских территорий», - заключил глава СК РФ.
Ранее Бастрыкин заявил, что с 2014 года установлена гибель более 5,5 тысячи мирных жителей Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru