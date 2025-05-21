Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России

Выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, он указал, что в числе атакованных троссийских территорий Москва и Подмосковье, Крым, Краснодарский край и другие.

«Зафиксированы почти восемь тысяч фактов обстрелов, террористических атак приграничных и тыловых российских территорий», - заключил глава СК РФ.

Ранее Бастрыкин заявил, что с 2014 года установлена гибель более 5,5 тысячи мирных жителей Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».