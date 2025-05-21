Хозяйка загрызших ребенка в Ставрополе собак получила 1,5 года ограничения свободы

Суд в Ставрополе приговорил к 1,5 года ограничения свободы хозяйку собак, которые напали на девятилетнюю девочку 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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Женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фигурантка, содержавшая не менее девяти собак, знала о их агрессивном характере и не следила за тем, чтобы животные не причиняли вреда окружающим и находились в безопасности. На ребенка напали шестеро принадлежавших ей животных.

Ранее собаки едва не разодрали мужчину в Каменск-Уральском. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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