Хозяйка загрызших ребенка в Ставрополе собак получила 1,5 года ограничения свободы
Суд в Ставрополе приговорил к 1,5 года ограничения свободы хозяйку собак, которые напали на девятилетнюю девочку 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Фигурантка, содержавшая не менее девяти собак, знала о их агрессивном характере и не следила за тем, чтобы животные не причиняли вреда окружающим и находились в безопасности. На ребенка напали шестеро принадлежавших ей животных.
Ранее собаки едва не разодрали мужчину в Каменск-Уральском. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru