Рубио: США не смогут решить все мировые проблемы
21 мая 202517:54
В мире происходит много ужасающего, однако США не смогут решить все проблемы. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
По его словам, властям страны следует «сохранять приоритет на национальных интересах».
«Чтобы каждый потраченный доллар приносил заметную пользу: делал страну безопасней, сильней и более преуспевающей», - сказал он.
Ранее Рубио заявил, что США не прекращали поставок вооружений Украине, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru