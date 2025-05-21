Рубио: США не смогут решить все мировые проблемы

В мире происходит много ужасающего, однако США не смогут решить все проблемы. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

Рубио: Россия хочет на Украине того, на что не имеет права

По его словам, властям страны следует «сохранять приоритет на национальных интересах».

«Чтобы каждый потраченный доллар приносил заметную пользу: делал страну безопасней, сильней и более преуспевающей», - сказал он.

Ранее Рубио заявил, что США не прекращали поставок вооружений Украине, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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