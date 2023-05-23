Моргенштерну грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

В них уточняется, что на музыканта составлен административный протокол о том, что он производил и распространял материалы без указания на то, что эти «материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента».

Теперь Моргенштерну может грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее Моргенштерн вдвое увеличил стоимость своих выступлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

