ФНС: Подоходный налог принес бюджету 38 млрд рублей в I квартале
Подоходный налог (НДФЛ) позволил бюджету заработать 38 млрд рублей в I квартале 2025 года. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что НДФЛ принес государству на 40% больше, чем в прошлом году. Доля этих поступлений составила 15% от всех доходов за январь-март 2025. Всего за этот период государство заработало 1,6 трлн рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 13% или на 182 млрд рублей.
Отмечается, что позитивная динамика вызвана ростом зарплат и новой шкалой налогообложения. С 1 января 2025 года в России действует пять ее ступеней: зарплата до 2,4 млн в год облагается ставкой в 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а свыше — 22%. При этом, повышенные проценты взимаются только с той части дохода, которая превышает порог.
Ранее ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru