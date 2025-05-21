ФНС: Подоходный налог принес бюджету 38 млрд рублей в I квартале

Подчеркивается, что НДФЛ принес государству на 40% больше, чем в прошлом году. Доля этих поступлений составила 15% от всех доходов за январь-март 2025. Всего за этот период государство заработало 1,6 трлн рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 13% или на 182 млрд рублей.

Отмечается, что позитивная динамика вызвана ростом зарплат и новой шкалой налогообложения. С 1 января 2025 года в России действует пять ее ступеней: зарплата до 2,4 млн в год облагается ставкой в 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а свыше — 22%. При этом, повышенные проценты взимаются только с той части дохода, которая превышает порог.

Ранее ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России, напоминает НСН.

