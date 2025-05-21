Путин вручит 22 мая высшие государственные награды

Президент РФ Владимир Путин 22 мая вручит высшие государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль

Уточняется, что торжественная церемония пройдёт Екатерининском зале Сенатского дворца, в списке награждённых орденами, медалями и почётными званиями более 20 человек.

«Это военные, лётчики-космонавты, государственные деятели, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», - говорится в сообщении.

Ранее Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России, участнику СВО Андрею Григорьеву, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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