Путин вручит 22 мая высшие государственные награды
Президент РФ Владимир Путин 22 мая вручит высшие государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что торжественная церемония пройдёт Екатерининском зале Сенатского дворца, в списке награждённых орденами, медалями и почётными званиями более 20 человек.
«Это военные, лётчики-космонавты, государственные деятели, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», - говорится в сообщении.
Ранее Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России, участнику СВО Андрею Григорьеву, сообщает RT.
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