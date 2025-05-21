СМИ: Внедорожник Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в Москве
Автомобиль юмориста Гарика Харламова, стоимость которого составляе 16 млн рублей, залили кефиром. Как пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошёл в ЖК «Рассказово» в Москве. По данным канала, Харламов, который припарковался на разметке для спецтранспорта, стал жертвой местного народого мстителя.
Как рассказали жители ЖК, у анонимного борца «нулевая терпимость» к нарушителям парковки. И автомобиль Харламова далеко не первая «жертва» человека с кефиром.
Ранее в департаменте транса Москвы заявили об увеличении с 1 июня стоимости услуги эвакуации и хранения автомобилей на спецстоянках, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru