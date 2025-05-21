Работу мобильного интернета временно ограничили во Владимирской области

Уточняется, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атак беспилотников.

«Мера направлена на обеспечение безопасности и будет действовать в течение дня до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

В областной администрации добавили, что ограничения не затронут проводной интернет и сети Wi-Fi, они продолжат работать в штатном режиме.

Ранее о временном ограничении работы мобильного интернета заявили власти Тульской области, сообщает RT.

