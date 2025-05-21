Работу мобильного интернета временно ограничили во Владимирской области
Работу мобильного интернета временно ограничили на территории Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атак беспилотников.
«Мера направлена на обеспечение безопасности и будет действовать в течение дня до особого распоряжения», - говорится в сообщении.
В областной администрации добавили, что ограничения не затронут проводной интернет и сети Wi-Fi, они продолжат работать в штатном режиме.
Ранее о временном ограничении работы мобильного интернета заявили власти Тульской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подмосковном Пушкино работает ПВО
- Советник президента России Кобяков заявил, что СССР еще существует
- Рубио: США не смогут решить все мировые проблемы
- Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России
- ФНС: Подоходный налог принес бюджету 38 млрд рублей в I квартале
- Путин вручит 22 мая высшие государственные награды
- СМИ: Внедорожник Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в Москве
- Хозяйка загрызших ребенка в Ставрополе собак получила 1,5 года ограничения свободы
- Министр просвещения рассказал, как будут оценивать поведение школьников
- Работу мобильного интернета временно ограничили во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru