Работу мобильного интернета временно ограничили во Владимирской области

Работу мобильного интернета временно ограничили на территории Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Уточняется, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атак беспилотников.

«Мера направлена на обеспечение безопасности и будет действовать в течение дня до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

В областной администрации добавили, что ограничения не затронут проводной интернет и сети Wi-Fi, они продолжат работать в штатном режиме.

Ранее о временном ограничении работы мобильного интернета заявили власти Тульской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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