В подмосковном Пушкино работает ПВО

В городе Пушкино Московской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава городского округа Максим Красноцветов в своем Telegram-канале.

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Красноцветов призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, не выходить на улицу и отойти от окон.

Он также отметил, что нельзя подходить к осколкам беспилотников.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ ищут слабые места в системах ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМосковская ОбластьПВО

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