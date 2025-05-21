В подмосковном Пушкино работает ПВО
21 мая 202518:03
В городе Пушкино Московской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава городского округа Максим Красноцветов в своем Telegram-канале.
Красноцветов призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, не выходить на улицу и отойти от окон.
Он также отметил, что нельзя подходить к осколкам беспилотников.
Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ ищут слабые места в системах ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru