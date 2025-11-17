Туск заявил о диверсии на железной дороге в Польше
Железнодорожное полотно на линии Варшава-Люблин в Польше было разрушено из-за диверсии. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Как отметил глава правительства, подтвердились худшие подозрения.
«На маршруте Варшава-Люблин (деревня Мика) произошел акт диверсии. Подрыв взрывчатого вещества разрушил железнодорожные пути», - сообщил Туск в соцсети Х.
Кроме того, повреждения были зафиксированы на этой линии ближе к Люблину.
Ранее стало известно, что в Польше оказались повреждены железнодорожные пути, ведущие на Украину, в районе города Жичин, напоминает РЕН ТВ. Как отмечали в польском МВД, «нет оснований говорить о преднамеренных действиях третьих лиц».
